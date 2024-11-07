Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, aşkını ilan etti
Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurdu
- 1
Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 19 yaşındaki kızları Duru Kınay, özel hayatıyla dikkat çekti. Genç oyuncu, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden ilan etti.
- 2
Emirhan Çalışkan, sosyal medya hesabından Duru Kınay ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak, gönderisinin altına beyaz kalp emojisi ekledi.
- 3
Duru Kınay ise, sevgilisinin paylaşımına duygusal bir yanıt vererek, "Her şeyim" şeklinde yorum yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
-