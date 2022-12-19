"Damat adayını görmem şart"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 2016'dan beri 'İki Bekar' adlı tiyatro oyunu ve ayrıca 90'lar şarkılarından oluşan repertuarlarıyla konserler veren Emre Kınay ile Evrim Alasya , dün akşam Ataşehir'de sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alasya "Duru tiyatrosunda 7 yıldır beraberiz. Her şey Emre’nin oyun teklif etmesiyle başladı. Şu an da kapalı gişe giden bir tiyatromuz var. Bu akşam da konserlerimiz var. 80'ler 90'lar söyleyerek beraber sahne alacağız" dedi.

Emre Kınay ile Evrim Alasya

"BİR DAMAT ADAYI SÖZ KONUSUYLA BENİM DE GÖRMEM ŞART"

Emre Kınay, Evrim Alasya'nın daha önce yaptığı "Emre kısmetimi kapattı" açıklaması ve haklarında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili konuştu.