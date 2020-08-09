Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen yaşam mücadelesini kaybetti.

Habertürk Spor olarak merhuma Allah'tan rahmet, Gönlüşen ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Acı haberin ardından TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajları geldi.