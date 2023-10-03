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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu: Oturtmamız gereken bir düzen var - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu: Oturtmamız gereken bir düzen var

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eryaman Stadı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve Başkan Faruk Koca açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:58
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        "Oturtmamız gereken bir düzen var"
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        Trendyol Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolları ayırmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Eryaman Stadında düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri katıldı. İmza töreninde MKE Ankaragücü ile Emre Belözoğlu arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        "19 MAYIS STADI'NDA EMRE HOCAYLA MAÇ OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Türkiye ve dünyada futbol kariyerinde yıldızlaşmış hem de teknik adamlık konusunda tecrübeli bir isimle bir araya geldiklerini dile getiren Faruk Koca, "Hocamız, Türkiye kariyerinde ilk defa İstanbul dışında, camia kulübü için Ankara'ya geldi. Genç, hırslı, idealleri ve hedefleri olan biri isim. Camiamızla bütünleştirmek istedik. Bu görüşmeyi de mahrem tuttuk, spor kamuoyunda başka isimler konuşuluyordu. Yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nda bize Allah nasip edere Emre hocayla maç oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik görüşme sonucu bütün şartlarımızda da mutabakata vararak anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

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        "113 YILLIK TARİHİNDE ŞEHİTLER VERMİŞ BİR KULÜP AMA MAALESEF SPORTİF OLARAK HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

        Emre Belözoğlu ile kağıt üzerinde olan 2 yıllık sözleşmesin bir anlamı bulunmadığını aktaran Faruk Koca, "Emre Belözoğlu büyük bir isim. Ankaragücü de büyük bir kulüp. Emre Belözoğlu, Faruk Koca için değil Ankaragücü için geldi. 113 yıllık tarihinde şehitler vermiş bir kulüp ama maalesef sportif olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Günü kurtarmaktan yana değilim, geleceği kurtarmak daha anlamlı. Bu kulübe dünya çapında gelmek isteyen isim yapmış hocalar vardı. Futbolculuk kariyerinde, özel hayatında, futbolu okuma açısından başarısını kanıtlamış bir hoca getirdik. Biz dünyanın en iyi kadrolarını kuran takımlarla mücadele edecek kadrolar kurabiliriz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyi birkaç ülkesinden birisiyiz. Özel sektöre de öyle. futbolda neden olmasın. Biz iyi işler yapıp geleceğe umutla bakacağız” ifadelerini kullandı.

        "BAŞKANLA GÖRÜŞMEMİZ UZUN SÜRMEDİ"

        Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluluğunu belirterek başkent ekibini Avrupa kupalarına taşımak istediğini söyledi. Ankaragücü’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Başkana, yönetim kuruluna, Emre Bey'e çok teşekkür ederim. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş bir camiada, tutkulu taraftarların önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Başkanımız bu kulüp için neler yaptığını biliyorum. Bu camiada, tutkulu taraftarların önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Başkanla görüşmemiz uzun sürmedi, Ankaragücü'nü en iyi yerlere getirme gayretinde olacağız."

        "KULÜBÜMÜZÜN, BAŞKANIMIZIN, TARAFTARIMIZIN BENDEN NE İSTEDİĞİNİ BİLEREK"

        İddialı bir insan olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ankaragücü'nün hak ettiği Avrupa kupalarına götürmek için geldik. Bunu yapmak istiyoruz. Hedefimiz gerçekçi. Kulübümüzün, Başkanımızın, taraftarımızın benden ne istediğini bilerek geldim. Başakşehir'de ve Fenerbahçe'de olumlu izler bıraktım. Bu kulübe de camianın tutkusuna güvenerek geldim. Kimse tek başına başarılı olamaz, yoksa kibire kapılırsınız. Takımı önde görürüm her zaman. İşler kötü giderken de kendimi öne atarım" dedi.

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        "OTURTMAMIZ GEREKEN BİR DÜZEN VAR"

        Ankaragücü'nün "Kupa Beyi" ünvanına dikkat çeken Belözoğlu, "Biz hedeften şaşmadan, hedefleri büyütmek için geldik. Öncelikli hedeflerimizden birisi de kupa. Oturtmamız gereken bir düzen var. Taraftarın beklediği coşkulu oyunu oynatmanın sözünü veriyorum" diye konuştu.

        "ÇOK ÜST DÜZEY İSİMLER GELDİ BU TAKIMLARA"

        Galatasaray maçında pozitif yönden baktığını ve Bahadır Han Güngördü gibi genç bir kalecinin kazanıldığını aktaran Belözoğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da kırılmalar yaşayacaklarını düşünüyorum. Meslektaşlarıma da 'katılmıyorum' diyemem. Çok üste düzey isimler geldi bu takımlara. Sezonu da erken açtılar, bence onun ekmeğini yiyorlar. Önümüzde lig için uzun zaman var, onların -3 sıra arkasında olacak süremiz var" dedi.

        "ONLARLA BERABER OYNAMAK GÜZELDİ"

        Ankara'yı çok sevdiğini anlatan Belözoğlu, eski takım arkadaşları Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'le ilgili gelen soruya "Tolga Ciğerci hem karakter hem sporcu olarak örnek bir isim. Onlar beraber oynamak güzeldi. Teknik direktörlüğünü yapmak da güzel. Garry ile bir yıl oynadık Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreciydi. Beklentileri karşılayacaktır. Teknik direktörlüğümü çok bilmiyor ama hoşlanacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

        Ankaragücü'nün iyi bir kadrosu olduğunu belirten Emre Belözoğlu, hafta sonu ilk maçlarında Kaysersipor'a karşı galip gelmek istediklerini dile getirdi.

        Başakşehir Futbol Kulübü’nde beraber çalıştığı teknik ekipteki 8 kişinin de geleceğini ifade eden Belözoğlu, Selçuk Şahin’le bir tasarrufları olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

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