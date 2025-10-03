Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahalarında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, mağlubiyetin sadece oyuncularına bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Geçen sezon ligin en yumuşak takımlarından biriydik, bu sene de devam ediyor. Ancak bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de payı var. Ne kırmızı kartları gösterdi, daha 1. dakikadan itibaren bunu hissettirdi. Rizespor'u ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

Takımının yaptığı basit hatalara değinen Belözoğlu, "Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bunun altında sadece oyuncuların performansı yok, benim de çıkarmam gereken paylar var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin." dedi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM" Son haftalardaki düşüşe dikkat çeken genç teknik adam, "Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya'da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin, başkanla konuşup gereğini yapacağım." şeklinde konuştu.