Emre Belözoğlu: Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Belözoğlu, basın mensuplarını kırmayarak ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

REKLAM advertisement1

Milli takım futbolcularının uyumu ve yeni jenerasyon hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu; "Milli duygular her kim olursa olsun hep korunuyor. Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir. Ancak her dönemin kendi dinamikleri farklıdır. Milli formanın ağırlığı her zaman korunur ve korunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.