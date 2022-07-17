Harbiye'de Emre Aydın rüzgarı

Şarkıcı Emre Aydın, dün akşam İstanbul'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2.5 saat boyunca ara vermeden sahnede kalan Aydın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzun süre sonra Harbiye'de dinleyicileriyle bir araya gelen 41 yaşındaki şarkıcı, konser öncesi çok heyecanlandığını dile getirdi.

Hayranları, ünlü ismin seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.