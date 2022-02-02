"Evlilik güzel gidiyor"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Emre Aydın, önceki akşam eşi Eda Köksal ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışverişe çıktıklarını dile getiren çift, ayaküstü muhabirlerin soruları yanıtladı.

"EVLİLİK ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

11 Şubat'ta yeni albümünün çıkacağını ifade eden şarkıcı, "İsmi 'Kör Kuyu' olacak." dedi. Eski bir şarkı olduğunu söyleyen Aydın, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel gidiyor." şeklinde yanıt verdi.

"BİZDE OLAY BU"

Sorulara kısa cevaplar veren Emre Aydın, "Bizde olay bu!" diyerek, espri yaptı.

Şarkıcı, iç mimar sevgilisi Eda Köksel ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.