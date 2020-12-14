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Rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut, birçok ödül ile başarısı tescillenen ilk solo albümü 'Elimde Dünya'nın dördüncü video klibini 'Unuttum Gitti' şarkısına çekti.



Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte Fatma Turgut'a 'Unuttum Gitti' adlı şarkının söz ve bestesine imza atan Emre Aydın da eşlik etti.





Kilyos'ta olumsuz hava şartlarına rağmen çekimleri tamamlanan ve büyük merak uyandıran Fatma Turgut'un yeni klibi 'Unuttum Gitti', önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.