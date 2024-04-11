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Emekli futbolcu Emre Aşık ile uzun yıllardır velayet davası devam eden eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasına isyan ederek canına kıyacağını söyledi.

Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar, o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar. Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil, güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikâyet edeceğim. Kendinize iyi bakın.Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki... Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. Canım oğlum Erol'um seni çok seviyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Belki ben ölünde benden utanmazsın. Umarım çok mutlu olursun. Seni ölünce de hep seveceğim. Güzel kızlarım Elvin'im, Eslem'im çiçeklerim, sizi çok seviyorum. Bir gün yanınızda ben olmayacağım ama sizi gittiğim yerden bile çok seveceğim. Küçük kardeşiniz Evren hiçbir şeyin farkında değil. Muhtemelen beni hiç hatırlamayacak. Sizden ricam büyüdüğünde ona sahip çıkın."

"Onun da sizden başka kimsesi yok. Annenizden utanmayın, o utanılacak bir şey yapmadı. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Hayat bana gül bahçeleri sunmadı, yollarım dikenliydi. Sizin çok güçlü, savaşçı bir anneniz var. Bu dünyada birlikte olamadık belki başka bir dünyada mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinizi hiç ezdirmeyin, asla üzdürmeyin. Evren'im hayat ışığım, hayata yeniden tutunma sebebim. Sen olmasaydın ben bu zamana kadar bile savaşamazdım. Kardeşlerin elimden alındıktan sonra sen bana Allah'ın verdiği bir hediyeydin. Bir gün beni hatırlamayacağını biliyorum. Bütün evlatlarımı çok seviyorum. Benim için üzülmeyin. Ölüm bir son değil, ölüm bir başlangıç. Siz çok uzun, sağlıklı, mutlu, çok güzel yaşayın. Allah'ım sizlere gül bahçeleri versin inşallah.