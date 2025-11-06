Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Magazin Emre Altuğ, yaşlanınca böyle görünecek

        Emre Altuğ, yaşlanınca böyle görünecek

        'Tatlı Maya'da emekli bir edebiyat öğretmenini canlandıran Emre Altuğ'un yaşlandığı zaman nasıl bir görünüme sahip olacağı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 09:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:03
        Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Biket İlhan'ın yeni filmi 'Tatlı Maya'nın çekimleri başladı.İki kadının hikâyesiyle empati ve dayanışmanın dönüştürücü gücünün işlendiği filmde, Ayça Bingöl ve Cansu Tosun’a; Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney, Fatih Serdar Yılmaz ana rollerde eşlik ediyor.

        Emre Altuğ - Biket İlhan
        Emre Altuğ - Biket İlhan

        'Sokaktaki Adam', 'Kayıkçı' ve 'Mavi Gözlü Dev' gibi toplumsal duyarlılığı yüksek filmleriyle tanınan Biket İlhan, yönetmenliğin yanı sıra Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. 'Tatlı Maya'nın senaryosunda Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü isimleri yer alırken filmin görüntü yönetmenliğini Refik Çakar, sanat yönetmenliğini Natali Yeres üstleniyor.

        Emre Altuğ, 'Tatlı Maya'da 'Bayram' adlı emekli bir edebiyat öğretmenine hayat verdi. Rol gereği özel ekibin yardımıyla yaşlandırılan Altuğ, bu görüntüsüyle dikkat çekti. Bu durum, Emre Altuğ'un yaşlandığı zaman nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında fikir verdi.

        #Tatlı Maya
        #Emer Altuğ

