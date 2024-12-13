Emre Altuğ: Nafaka konusunda hiç tartışmadık

Yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Emre Altuğ; "Yılbaşı için çocuklara hediye gidecek mi?" sorusuna; "Biz karşılıklı konuşarak hallediyoruz normalde. Benim çocuklarım biraz tok gözlü çıktı. Soruyoruz, 'Ne istiyorsunuz?' diye... Onların istediklerini alıyoruz. Pahalı şeylere bizden uyarılar geliyor tabii ki. Bir şeyi beğenip hemen alabileceğimizi düşünüyorlar bazen ama bunun böyle olmadığını ve büyüyünce kendisi kendisine alabileceğini söylüyorum. Hatta bazen de 'büyüyünce bana da alırsın' diyorum. Neyi ne zaman alabileceklerini öğrenmeleri lâzım. Paranın nasıl kazanıldığını ve kaç para olduğunu bilmedikleri için doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz kendimizce" ifadelerini kullandı.