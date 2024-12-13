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        Haberler Objektife Takılanlar Emre Altuğ: Nafaka konusunda hiç tartışmadık - Magazin haberleri

        Emre Altuğ: Nafaka konusunda hiç tartışmadık

        Çağla Şıkel ile 2015'te boşanan Emre Altuğ; "Nafaka konusunda hiç tartışmadık. Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:38
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Altuğ, Etiler'de görüntülendi. Kısa süreliğine alışveriş merkezine geldiğini dile getiren Altuğ; "Hemen biraz bişeyler bakacağım. Bir iki arkadaşıma hediye almak istiyorum o yüzden geldim" dedi.

        • 2

          Yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Emre Altuğ; "Yılbaşı için çocuklara hediye gidecek mi?" sorusuna; "Biz karşılıklı konuşarak hallediyoruz normalde. Benim çocuklarım biraz tok gözlü çıktı. Soruyoruz, 'Ne istiyorsunuz?' diye... Onların istediklerini alıyoruz. Pahalı şeylere bizden uyarılar geliyor tabii ki. Bir şeyi beğenip hemen alabileceğimizi düşünüyorlar bazen ama bunun böyle olmadığını ve büyüyünce kendisi kendisine alabileceğini söylüyorum. Hatta bazen de 'büyüyünce bana da alırsın' diyorum. Neyi ne zaman alabileceklerini öğrenmeleri lâzım. Paranın nasıl kazanıldığını ve kaç para olduğunu bilmedikleri için doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz kendimizce" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Yılbaşı gecelerinde genelde çalışan Emre Altuğ; "Çocuklarınızla vakit geçirebiliyor musunuz özel günlerde?" sorusuna ise "Bazen benimle gelmek istedikleri oluyor. Kuzey, geçen hafta İzmir'e geldi. Onun kız arkadaşı da orada. Onunla beraber gittik konsere" şeklinde cevap verdi.

        • 4

          Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'e nafaka ödemediğini dile getiren Emre Altuğ; "Kur üzerinden nafaka ödeyenler dertlenir. Ne yaparsan kur üzerinden dertlenirsin. Allah kolaylık versin. Baştan bir şeyleri konuşarak biz her şeyi çözdük. Ne varsa, yarı yarıya böldük ve böyle şeylere gerek kalmadı. 10 sene oldu, bir kere tartışma çıkmadı, daha da çıkacağını ben sanmıyorum. Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif" dedi.

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