Emre Altuğ: İlk duyduğumda çok beğendim
Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım' şarkısını yeniden yorumlayan Emre Altuğ, "Aranje, düzenleme tamamen bana ait. Dinleyince göreceksiniz. Siz de 'Bunu Müslüm Gürses mi okumuş?' diyeceksiniz" şeklinde konuştu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Altuğ, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, söz ve müziği Sait Ergenç'e ait olan ve Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım' şarkısını yeniden yorumlaması üzerine konuştu.
"HEMEN ARADIM VE ŞARKIYI İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"
Emre Altuğ, "Ben bu şarkıyı radyoda duydum. Müslüm Gürses'in birçok şarkısını bilirim ama bu şarkısını ilk kez duydum. Şarkıyı ilk duyduğumda çok beğendim. Hemen araştırdım. Söz yazarına baktım; Sait Ergenç yazıyor. Halit Ergenç'in babası... Halit'de benim çok eski arkadaşım. Tiyatro zamanı aynı odayı paylaştık hatta. Hemen aradım, şarkıyı istediğimi söyledim. O da sağ olsun hemen onayı verdi ve 'Şarkı senindir' dedi. Aranje, düzenleme tamamen bana ait. Dinleyince göreceksiniz. Siz de 'Bunu Müslüm Gürses mi okumuş?' diyeceksiniz. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klibi de çektik. O da çok enerjik ve güzel geçti" şeklinde konuştu.
"İLK ONA DİNLETTİM"
Altuğ, gazetecilerin, "Halit Ergenç şarkıyı dinledi mi peki?" sorusuna ise, "İlk ona dinlettim. Çok beğendiğini söyledi. İçimize sinen, enerjik, güzel bir şarkı oldu" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin