Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yıldız oyuncunun şubat ayı sonunda dönmesi bekleniyor. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcunun tedavisinin planlanandan önde gittiği bildirilirken, Emre yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek.