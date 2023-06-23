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Çankırı'da emniyet şeridinde facia! TIR'lara çarpan araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'da emniyet şeridindeki kazada facia yaşandı. Otomobilin park halindeki TIR'lara çarptığı feci kazada, 5 yaşındaki çocukla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 23.06.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
AA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, İ.A. (39) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan iki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve yaralanan S.A.İ., B.A. (5), A.S. (3), U.A. (38), V.A. (36) ve Ş.S. (31) ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.A.İ. Çerkeş Devlet Hastanesi'nde, B.A. ise sevk edildiği Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TIR sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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