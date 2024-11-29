Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI İSİM LİSTESİ 29 KASIM 2024 || Resmi Gazete'de yayımlandı! EGM atama kararları ile hangi illerin emniyet müdürleri değişti?

        Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazete'de! EGM atama kararları ile hangi illerin emniyet müdürleri değişti?

        Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 6 ilin emniyet müdürü değişti. Son dakika EGM atama kararları kapsamında Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Peki, hangi illerin emniyet müdürleri değişti? İşte, 29 Kasım 2024 EGM atama kararları ile yeni emniyet müdürlerinin isim listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yer aldı. 29 Eylül 2024 tarihli ve 32737 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 6 ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Peki hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni emniyet müdürleri kimler oldu? İşte, 2024 EGM atamaları ile il il yeni emniyet müdürleri isim listesi...

        • 2

          EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI 2024 RESMİ GAZETE'DE!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 ilin emniyet müdürü değişti.

        • 3

          Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

        • 4

          Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

        • 5

          BUGÜNKÜ (29 KASIM) RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/402, 403)

          –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

          YÖNETMELİKLER

          –– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik

          –– Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/42)

          –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/12)

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/15 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/16 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/17 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/18 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/104 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/19 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/20 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/21 Sayılı Kararı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Habertürk Anasayfa