Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazete'de! EGM atama kararları ile hangi illerin emniyet müdürleri değişti?
Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 6 ilin emniyet müdürü değişti. Son dakika EGM atama kararları kapsamında Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Peki, hangi illerin emniyet müdürleri değişti? İşte, 29 Kasım 2024 EGM atama kararları ile yeni emniyet müdürlerinin isim listesi…
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Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yer aldı. 29 Eylül 2024 tarihli ve 32737 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 6 ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Peki hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni emniyet müdürleri kimler oldu? İşte, 2024 EGM atamaları ile il il yeni emniyet müdürleri isim listesi...
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EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI 2024 RESMİ GAZETE'DE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 ilin emniyet müdürü değişti.
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Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.
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BUGÜNKÜ (29 KASIM) RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/402, 403)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik
–– Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/42)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/12)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/104 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/21 Sayılı Kararı