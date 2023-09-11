Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!

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İstanbul'da alınan bilgiye göre, dün İstanbul-Elazığ seferini yapmak için THY uçağı, yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMADI

AA'da yer alan habere göre kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.

PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe geri döndü.

UÇAĞA POLİS DAVET EDİLDİ

Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi. Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.

SEFER 2.5 SAAT GECİKMELİ YAPILDI

Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2.5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.

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