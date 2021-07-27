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Emmy Rossum: Kızımın antikorları oluştu! - Magazin haberleri

Emmy Rossum: Kızımın antikorları oluştu!

Mayıs ayında ilk bebeğini kucağına alan 'Shameless' dizisinin yıldızı Emmy Rossum, kızıyla olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Hamileyken koronavirüs aşısı olduğunu belirten Rossum, gönderisinde, "Kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu öğrendik" ifadelerini kullandı

27.07.2021 - 11:38 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, mayıs ayında bebeğini kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

  • Kız bebek dünyaya getiren Rossum, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

  • "HAMİLEYKEN AŞI OLMUŞTUM"

    İki aylık olan kızıyla birlikte objektif karşısında poz veren 34 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Hamileyken aşı olmuştum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik. Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun." notunu düştü.

  • HAMİLELİK SÜRECİNİ GİZLİ TUTTU

    Öte yandan yapımcı Sam Esmail ile mutlu bir evlilik sürdüren Amerikalı oyuncu, hamilelik sürecini gizli tutmuştu.

    Mutlu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Emmy Rossum, doğumun 24 Mayıs'ta gerçekleştiğini açıklamıştı. Rossum, paylaşımında, "Güneşli bir pazartesi sabahı, saat 08.13'te kızımızı karşıladık." ifadelerini kullanmıştı.

  • BEBEĞİNİN AYAK İZİNİ PAYLAŞTI

    Hamilelik pozlarının yanı sıra bebeğinin ayak izini gösteren bir fotoğraf da yayınlayan ünlü oyuncunun kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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