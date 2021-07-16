Adaylar belirlendi

Bu yıl 73'üncü kez düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nde yarışacak diziler belli oldu. 'The Crown' ve 'The Mandalorian', 24'er adaylıkla bu alanda başı çekerken, HBO ile Netflix en çok adaylık toplayan yayıncılar oldu
19 Eylül'de sahiplerini bulacak olan 73'üncü Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu. HBO Max yapımları da kendi bünyesine dahil edildiğinde toplam 130 adaylık elde eden HBO, 129 adaylığa ulaşan Netflix'in hemen önünde yer aldı.
'The Crown' ve 'The Mandalorian' drama dizilerinde; 'WandaVision', 'The Queen's Gambit' ve 'Mare of Easttown' mini dizilerde; 'Ted Lasso' ve 'Hacks' ise komedi dizilerinde aldıkları adaylıklarla öne çıkan yapımlar oldu.
Drama Dizisi
The Boys
Bridgerton
The Crown
The Handmaid’s Tale
Lovecraft Country
The Mandalorian
Pose
This Is Us
Komedi Dizisi
Black-ish
Cobra Kai
Emily in Paris
Hacks
The Flight Attendant
The Kominsky Method
Pen15
Ted Lasso
Mini Dizi
I May Destroy You
Mare of Easttown
The Queen’s Gambit
The Underground Railroad
WandaVision
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Uzo Aduba (In Treatment)
Olivia Colman (The Crown)
Emma Corrin (The Crown)
Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)
Mj Rodriguez (Pose)
Jurnee Smollett (Lovecraft Country)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Sterling K. Brown (This Is Us)
Jonathan Majors (Lovecraft Country)
Josh O’Connor (The Crown)
Regé-Jean Page (Bridgerton)
Billy Porter (Pose)
Matthew Rhys (Perry Mason)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Aidy Bryant (Shrill)
Kaley Cuoco (The Flight Attendant)
Allison Janney (Mom)
Tracee Ellis Ross (Black-ish)
Jean Smart (Hacks)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Anthony Anderson (Black-ish)
Michael Douglas (The Kominsky Method)
William H. Macy (Shameless)
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Kenan Thompson (Kenan)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Film)
Michaela Coel (I May Destroy You)
Cynthia Erivo (Genius: Aretha)
Elizabeth Olsen (WandaVision)
Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)
Kate Winslet (Mare of Easttown)
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/Film)
Paul Bettany (WandaVision)
Hugh Grant (The Undoing)
Ewan McGregor (Halston)
Lin-Manuel Miranda (Hamilton)
Leslie Odom Jr. (Hamilton)
Talk Şov Programı
Conan
The Daily Show With Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight With John Oliver
The Late Show With Stephen Colbert
Yarışma Programı
The Amazing Race
Nailed It!
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
The Voice
Televizyon Filmi
Dolly Parton’s Christmas On The Square
Oslo
Robin Roberts Presents: Mahalia
Sylvie’s Love
Uncle Frank
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Gillian Anderson (The Crown)
Helena Bonham Carter (The Crown)
Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale)
Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)
Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)
Emerald Fennell (The Crown)
Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale)
Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Giancarlo Esposito (The Mandalorian)
O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale)
John Lithgow (Perry Mason)
Tobias Menzies (The Crown)
Max Minghella (The Handmaid’s Tale)
Chris Sullivan (This Is Us)
Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)
Michael K. Williams (Lovecraft Country)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Aidy Bryant (Saturday Night Live)
Hannah Einbinder (Hacks)
Kate McKinnon (Saturday Night Live)
Rosie Perez (The Flight Attendant)
Cecily Strong (Saturday Night Live)
Juno Temple (Ted Lasso)
Hannah Waddingham (Ted Lasso)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Carl Clemons-Hopkins (Hacks)
Brett Goldstein (Ted Lasso)
Brendan Hunt (Ted Lasso)
Nick Mohammed (Ted Lasso)
Paul Reiser (The Kominsky Method)
Jeremy Swift (Ted Lasso)
Kenan Thompson (Saturday Night Live)
Bowen Yang (Saturday Night Live)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi/Film)
Renée Elise Goldsberry (Hamilton)
Kathryn Hahn (WandaVision)
Moses Ingram (The Queen’s Gambit)
Julianne Nicholson (Mare Of Easttown)
Jean Smart (Mare Of Easttown)
Phillipa Soo (Hamilton)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi/Film)
Thomas Brodie Sangster (The Queen’s Gambit)
Daveed Diggs (Hamilton)
Paapa Essiedu (I May Destroy You)
Jonathan Groff (Hamilton)
Evan Peters (Mare Of Easttown)
Anthony Ramos (Hamilton)
En İyi Konuk Kadın Oyuncu (Drama)
Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)
Claire Foy (The Crown)
McKenna Grace (The Handmaid’s Tale)
Sophie Okonedo (Ratched)
Phylicia Rashad (This Is Us)
En İyi Konuk Erkek Oyuncu (Drama)
Don Cheadle (The Falcon and the Winter Soldier)
Charles Dance (The Crown)
Timothy Olyphant (The Mandalorian)
Courtney B. Vance (Lovecraft Country)
Carl Weathers (The Mandalorian)
En İyi Konuk Kadın Oyuncu (Komedi)
Jane Adams (Hacks)
Yvette Nicole Brown (A Black Lady Sketch Show)
Bernadette Peters (Zoey’s Extraordinary Playlist)
Issa Rae (A Black Lady Sketch Show)
Maya Rudolph (Saturday Night Live)
Kristen Wiig (Saturday Night Live)
En İyi Konuk Erkek Oyuncu (Komedi)
Alec Baldwin (Saturday Night Live)
Dave Chappelle (Saturday Night Live)
Morgan Freeman (The Kominsky Method)
Daniel Kaluuya (Saturday Night Live)
Daniel Levy (Saturday Night Live)
Skeç Programı
A Black Lady Sketch Show
Saturday Night Live
Özel Yayın (Canlı)
Celebrating America – An Inauguration Night Special
The 63rd Annual Grammy Awards
The Oscars
The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd
Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020
Özel Yayın (Bant)
Bo Burnham: Inside
David Byrne’s American Utopia
8:46 – Dave Chappelle
Friends: The Reunion
Hamilton
A West Wing Special to Benefit When We All Vote
Animasyon
Big Mouth
Bob’s Burgers
Genndy Tartakovsky’s Primal
The Simpsons
South Park: The Pandemic Special
Kısa Animasyon
Love, Death + Robots
Maggie Simpson In: The Force Awakens From Its Nap
Once Upon a Snowman
Robot Chicken
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