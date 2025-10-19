Emma Stone'un kel karakterine özel gösterim: Sadece keller seyredebilir!

"Kel misin, yoksa kel kalmaya gönüllü müsün?"...

Emma Stone'un yeni filmi 'Bugonia'nın 20 Ekim'deki ücretsiz gösterimi için davet böyle başlıyor. Gösterim sadece kel insanlara açık ama kel olmayanlar için de bir çözüm var. Davette; "Kel değilseniz, filmi izleyebilmeniz için saçınızı kazıtacak bir berberimiz olacak" deniliyor. Özel gösterim gününde, berber hizmeti saat 18.00'de başlayacak, film ise 20.00'de gösterilecek.

Emma Stone'un başrolünde yer aldığı 'Bugonia'nın Los Angeles'taki özel gösterimine yalnızca kel ya da saçı tıraş edilmiş izleyiciler kabul edilecek.

Gösterim, Emma Stone'un canlandırdığı kel CEO Fuller'a ithaf ediliyor. Filmde Stone, büyük bir şirketin güçlü CEO'suna hayat veriyor. Filmde iki adam tarafından kaçırılan CEO'nun, komplo teorilerine saplantılı ikilinin, onun bir uzaylı olduğuna inanarak saçlarını tıraş etmesi, olayların merkezinde yer alıyor.

Yorgos Lanthimos'un yönettiği film, 2025 Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından büyük övgü toplamış ve eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da yüzde 90 beğeni oranına ulaşmıştı. Film, ABD'de 24 Ekim'de sınırlı, 31 Ekim'de ise geniş çaplı olarak vizyona girecek. Türkiye'de ise önce Filmekimi kapsamında gösterilen Bugonia, 31 Ekim'de vizyonda olacak.