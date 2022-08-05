Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, Torino'ya imza atmak için İtalya'ya gitti. Genç oyuncu burada sağlık kontrollerinden geçerken resmi sözleşmenin de kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcunun haziran ayında sözleşmesi uzatılırken kısa süre sonra Torino'nun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunun ortaya çıkması siyah-beyazlılar için beklenmeyen bir gelişme olmuştu.

Geçen sezon Önder Karaveli döneminde A takıma çıkan Emirhan İlkhan, kısa sürede Avrupa'nın yolunu tutarak dikkat çekti.

5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde son bölümde oyuna giren ve uzatmalarla birlikte 40 dakika şans bulan Emirhan, oyuna getirdiği hareketle herkesin beğenisini toplamıştı.

Emirhan, 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynanan ve 2-2 biten maçta şık bir golle takımını öne geçirirken taraftarın da sevgilisi oldu. Sonrasında ligde 10 maçta şans bulan Emirhan İlkhan, bunların 6'sıne ilk 11'de başladı.

Genç oyuncu toplamda 12 maçta 672 dakika süre bulurken 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Emirhan'dan 4.5 milyon Euro bonservis kazanacak, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay alacak.

ÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi, dün basınla yaptığı toplantıda Emirhan İlkhan ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Oyuncunun hayallerinin olduğunu ve gitmek istediğini belirten Çebi, "Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma ve anlaşma olmaz. Futbolcular sahaya çıktıklarında gönüllerinde yoksa, kafalarında başka bir özlem başlamışsa başarılı olamazsınız. Mühim olan onların arzularının olduğu ortamda çalışmaları lazım. Adam oynamadığı taktirde kimse bir şey yapamaz. Zorla güzellik olmaz. Beşiktaş'ta kalmak istemeyene camia olarak biz 'hayır burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız ne de sert bir tavır koyarız. Burada kalması için 'Orada ne veriyorlarsa verelim' dedim, 'hayır gitmek istiyorum' dedi. 3 günden beri ikna etmeye çalışıyoruz, sadece menajeriyle muhatap etmek istiyor bizi." dedi.

Emirhan'ın kalması için yıllık 5 milyon ve artan oranlarda kontrat yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Kalması için her şeyi yaptık. 'Seni taraftarlar da seviyor, kal' dediğimizde 'burada kalmak istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.