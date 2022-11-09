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ABD'li rapçi Eminem, hakkında bilinmeyenleri anlattı. "Rock and Roll Hall of Fame"de müzik sektörüne katkıları nedeniyle onurlandırılan Eminem, "Burada olduğum için çok gururluyum. Sevdiğim müziği icra etmenin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu tekrar fark ettim" dedi.

"MÜZİK HAYATIMI KURTARDI" Daily Mail'in haberine göre; Uyuşturucu bağımlılığı hakkında da konuşan Eminem, "Müzik hayatımı kurtardı. Birkaç nedenden ötürü belki de şu anda burada olmamam gerekirdi. 2007 yılında aşırı dozdan neredeyse ölüyordum" diyerek, hayatının en kötü anlarından birini anlattı.