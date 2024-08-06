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        Haberler Magazin Emine Ün, kızı Duru Kınay ile tatilde - Magazin haberleri

        Emine Ün, kızıyla tatilde

        Oyuncu Emine Ün, kızı Duru ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:21
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emine Ün, kızı Duru Kınay ve arkadaşıyla birlikte Bodrum tatilini sürdürüyor.

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          Anne - kız dün bir plajda görüntülendi.

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          İskelede güneşlenen Emine Ün ve kızı ardından denize girdi.

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          46 yaşındaki ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

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          Denizin ve güneşin tadını çıkaran Emine Ün, bir ara da jet ski'ye bindi.

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          Oyuncu, su üstünde keyifli dakikalar geçirdi.

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