Emine Ün, kızıyla tatilde
Oyuncu Emine Ün, kızı Duru ile Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 06.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:21
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emine Ün, kızı Duru Kınay ve arkadaşıyla birlikte Bodrum tatilini sürdürüyor.
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Anne - kız dün bir plajda görüntülendi.
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İskelede güneşlenen Emine Ün ve kızı ardından denize girdi.
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46 yaşındaki ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran Emine Ün, bir ara da jet ski'ye bindi.
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Oyuncu, su üstünde keyifli dakikalar geçirdi.
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