Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Biyografi

Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, eşi kim? İşte biyografisi

Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden dizi, film ve tiyatro oyuncusu Emine Ün araştırılıyor. Doksanlı yılların popüler televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, eşi kim? İşte biyografisi

25.08.2021 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, eşi kim? İşte biyografisi

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran oyuncu Emine Ün, annesini kaybetti. Günün en çok araştırılan ismi Emine Ün'ün hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik...

EMİNE ÜN KİMDİR?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan, annesi ise Müzeyyen Bolverdi'dir.

İstanbul Etiler Lisesinden mezun olan Emine Ün liseden sonra 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak çalışma hayatına başladı. Modellik kariyerine 1992 yılında başlayan Emine Ün, 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir.

Modelliğin ardından oyunculuk yapmak için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders alan Emine Ün, 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde rol aldı. 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oynadı. Bu dizide canlandırdığı Dalya karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

EMİNE ÜN KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyevine girdi. Bu evlilikten 2004 yılında Duru adında bir kızı oldu. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Emine Ün 2012 senesinde iş insanı Tolga Karakaş ile evlendi.

EMİNE ÜN DİZİLERİ

Yıl Başlık Rolü Notlar
1992 Mahallenin Muhtarları Emine Dizi Atv
1997 Canısı Mine Film Star TV Başrol Oyuncusu
1997 Canısı 2 Zeynep Dizi (Show TV) Başrol Oyuncusu
1998 Aynalı Tahir Dalya Dizi (Başrol oyuncu) Star TV
1998 Sırılsıklım Dizi (Show TV)
1999 Fanatik İnci Dizi Star TV
1999 Kurt Kapanı Ayşe Dizi (TGRT)
1999 Umut Yolcuları Ayşe Dizi (Star TV)
2000 İmparator Dizi Show TV Başrol Oyuncusu
2001 Bıçak Sırtı Film
2001 Cinler ile Periler İclal Dizi Star TV
2001 Hırsız Burçak Dizi (Kanal d)
2002 Altın Saçlı Kız Jale Dizi Star TV Başrol Oyuncusu
2002 Bayanlar Baylar Şahane-2 Dizi (Kanal d)
2002 Hayal Avcıları Film (Show tv)
2003 Umutların Ötesinde Dizi TRT-1
2006 Sihirli Annem Yosun Dizi Kanal d

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tüyler ürperten açıklama... 'Kabusun yeni adı Covid-22'
Tüyler ürperten açıklama... 'Kabusun yeni adı Covid-22'
'Gerçek değildir' dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı
'Gerçek değildir' dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı
30 yıl boyunca süren kabus! Direksiyon başına oturur oturmaz...
30 yıl boyunca süren kabus! Direksiyon başına oturur oturmaz...
'Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum'
'Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum'
Merkel: ABD olmadan devam edemeyiz
Merkel: ABD olmadan devam edemeyiz
Bakan Koca açıkladı! Dünyada 7'nciyiz
Bakan Koca açıkladı! Dünyada 7'nciyiz
Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
2021 AÖL ek sınav tarihleri
2021 AÖL ek sınav tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.