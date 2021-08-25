Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran oyuncu Emine Ün, annesini kaybetti. Günün en çok araştırılan ismi Emine Ün'ün hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik...
EMİNE ÜN KİMDİR?
Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan, annesi ise Müzeyyen Bolverdi'dir.
İstanbul Etiler Lisesinden mezun olan Emine Ün liseden sonra 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak çalışma hayatına başladı. Modellik kariyerine 1992 yılında başlayan Emine Ün, 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir.
Modelliğin ardından oyunculuk yapmak için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders alan Emine Ün, 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde rol aldı. 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oynadı. Bu dizide canlandırdığı Dalya karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.
EMİNE ÜN KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?
Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyevine girdi. Bu evlilikten 2004 yılında Duru adında bir kızı oldu. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Emine Ün 2012 senesinde iş insanı Tolga Karakaş ile evlendi.
EMİNE ÜN DİZİLERİ
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