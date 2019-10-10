10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2013 (6 yaşında) yılında Trabzon Çağlayan da dünyaya gelen çocuk oyuncu Emine Türkyılmaz İlköğretim eğitimini sürdürmektedir. Ailesinin 4 kızından en küçüğüdür. Annesinin adı Fatma Türkyılmaz babasının adı Paşa Türkyılmaz’dır. Emine Türkyılmaz 1.15 cm boyunda ve 17 kg ağırlığındadır. Emine Türkyılmaz fanatik bir Trabzonspor taraftarıdır. Küçük oyuncu sıklıkla takımının maçlarına gitmiş, hatta futbolcularla stada bile çıkmıştır.
Aile, Sen Anlat Karadeniz setine oyuncuları görmek için gelmiş, Emine Türkyılmaz’ın sevimliliği Ajanstan Şükran Hanımın dikkatini çekmiş ve Emine ile pek ilgilenmiş. Aileye dizide oynayacak küçük bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu belirterek, Emine Türkyılmaz’ın seçmelere katılmasını sağlamış. 9 küçük oyuncu arasında ilk 3 e kalan Emine Türkyılmaz, seçilen ilk oyuncunun Vedat karakterinden korktuğu için vazgeçmiş ardından setten Emine Türkyılmaz’ın oynamasına karar verilmiş.
Sen Anlat Karadeniz dizisi Emine Türkyılmaz’ın oynadığı ilk dizidir. İlk oyunculuğu olmasına rağmen dizide sergilemiş olduğu performansın gerek ekipteki oyuncu arkadaşlarının gerekse de dizi izleyicileri tarafından beğenilmiş olması küçük oyuncunun, oyunculuk anlamında geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir. Küçük oyuncu Emine Türkyılmaz’ın hayalindeki meslek öğretmenlik. Ailesi de Emine’nin dizi oyunculukları için henüz çok erken olduğunu, sadece reklam çekimleri için şimdilik olumlu baktıklarını belirtirken, önce eğitimini tamamlayıp kendisinin tercihi doğrultusunda hayatına yön vermesi gerektiğini belirtiyorlar.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes’ in kızı Ceylan karakteri canlandıran Emine Türkyılmaz tüm ekran severlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Bilindiği üzere Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes Yiğit’ten sonra bir kez daha doğum yapmış ancak Nefes bu çocuğu tek başına doğurduğu için çocuk anne karnında nefessiz kalmış ve ne yazık ki işitme engelli olmuştur. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Ceylan Vedat’ın ve Nefes ’in öldü sanılan kızıdır. İşitme engellidir. Amerika da büyütülmüş sonradan Vedat tarafından Sürmene de bir yaylada tutulmuştur. Nefes kızının yaşadığını bilmemektedir. Tahir Ceylanı bulur fakat işler aslında hiçte anlatıldığı gibi değildir.
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