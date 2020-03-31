Emine Necla Erman hayatını kaybetti

Eti Soda ve Kazan Soda Genel Müdürü ve Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Tanzer Ergül’ün annesi Emine Necla Erman vefat etti.

Merhumenin cenazesinin bugün Karşıyaka Camii'nde günümüz salgın koşulları nedeniyle törensiz defnedileceği ifade edildi.

Ciner Grubu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.