Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı ünlü boksör Alem Begic ile sosyal medyada sohbet etti.

Canlı yayın açan 38 yaşındaki Jahovic, salgına karşı önlem alan takipçilerine Begic ile evde kolay egzersiz yapmanın tüyolarını paylaştı.

İngilizce sohbet eden ikili, gün içerisinde neler yaptıklarından bahsettikten sonra spor yaptı.

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