Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tarihi devamlılığı olan önemli bir tur

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ‘ProSeries’ kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 28 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

Bu önemli organizasyon öncesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından olduğunu dile getiren Başkan Müftüoğlu, “59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 21-28 Nisan tarihleri arasında Antalya’da başlayıp, İstanbul’da sona erecek. Sahilden Kemer, Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Spil Dağı’nda bitecek. İzmir etabını Çeşme’de yapacağız. 28’inde İstanbul etabıyla sonra erecek. Önemli takımlar, önemli sporcular gelecek. Cavendish, ülkemizde geçmiş turlarda da katılmıştı. Şu an dünyanın en popüler sporcularından bir tanesi olarak, Fransa turunda Eddy Merckx’nin rekorunu egale etti. Bu sene rekor kırmak için yola çıkıyor. Astana takımıyla Türkiye’den başlıyor. Tanıtımla ilgili önemli katkıları olacak. Ülkemizdeki en uzun soluklu organizasyonlardan 663 ile Kırkpınar, 98 ile Gazi Koşusu ve 58 ile Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu oluyor. Tarihi devamlılığı olan önemli bir turdur. Bu turun yapılmasını himayesine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Geçen sene 100. yıl turunu da himayelerine almıştı ve 2022’de veledrom açıldı. Cumhurbaşkanımız, bütün bisiklet severlere büyük bir kucak açtı ve her türlü desteği veriyorlar. Kedilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladığından bahseden Müftüoğlu, “Gerçekten geçen yıl 600 milyon haneye ulaştı. 5 kıtada canlı yayın yapıyoruz. Sonuç olarak bu tur, bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemlidir. 2008’de televizyon canlı yayınına başlayıncaya kadar ülkemizde bisiklet kullanım sayısıyla bugünkü kullanım sayısı arasında büyük bir fark var. Yarışmacılar arasında çok fark var. Şimdi gelecek hafta Akra Gran Fondo var. Orada da şu anda katılım 1500’ü geçmiş durumda. Ülkemizde her şehir, Gran Fondo yapmak istiyor. Geleneksel hale gelmiş Tour of Antalya sezon başında başlıyor, Tour of Mersin’le devam ediyor. Sezon sonunda düzenlenecek Tour of İstanbul, o da bir üst kategoriye yükseldi. Ülkemizde hem organizasyon hem takım hem sporcular anlamında ve gelecek hedefler anlamında çok güzel bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu organizasyonları yaparken, bize liderlik eden Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da teşekkür ediyorum. Bize her türlü imkanı sağlıyor. TSYD olarak bir ekip oluşturduk. Burada Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Spor İl Müdürlerimiz, Jandarmamız hepsi inanılmaz bir katkı sağlıyorlar. Medya, kamu, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber ortaklaşa yaptığımız bu tur, ülkemizin tanıtımı ve bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemli bir araçtır” cümlelerine yer verdi.

“ÜLKEMİZİN KAZANMASI AÇISINDAN TURİZM ÖNEMLİ BİR SEKTÖRDÜR”