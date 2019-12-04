Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın ilk 11'i de açıklandı. Fatih Terim, Tuzlaspor karşısında rotasyona giderken savunmada ise sürpriz bir isim göze çarptı. 16 yaşındaki Emin Bayram, Tuzlaspor karşısında Ahmet Çalık'ın partneri olacak.

2 Nisan 2003 doğumlu olan Emin Bayram, profesyonel olarak ilk maçına çıkıyor. Daha önce UEFA Gençlik Ligi'nde 3 karşılaşmada, Türkiye U19 Elit Ligi'nde ise 2 maçta forma giyen 16 yaşındaki savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol kaydetmişti.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2 Nisan 2003'te İstanbul'da dünyaya gelen Emin Bayram, 2013 yılında 10 yaşındayken Galatasaray altyapısına transfer oldu. Bugüne kadar sarı-kırmızılı kulübün birçok kategorisinde forma giyen genç stoper, 2017 yılında ise milli olmaya başladı. Türkiye U15 formasını 6 kez terleten Emin, 2 gol attı.

2018'de ise U16 Milli Takımı'na geçen başarılı yetenek, 16 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti. Emin Bayram, Ağustos 2019'da ise U17 Milli Takımı'na çağrıldı.

1 Kasım 2019'da profesyonel sözleşme imzalayan Emin Bayram'ın Galatasaray ile 2021-22 sezonuna kadar mukavelesi bulunuyor.

CLUB BRUGGE VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA KULÜBEDE YER ALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge maçında A Takımla antrenmanlara çıkan Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'le birlikte yedek kulübesinde yer aldı. Emin, Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde de kamp kadrosunda yer aldı.