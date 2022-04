Emin Alper'in yeni filmi Cannes Film Festivali'nde

75. Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisi açıklandı. David Cronenberg, Park Chan-Wook, Kelly Reichardt ve Claire Denis gibi usta yönetmenler Altın Palmiye için yarışacak. Emin Alper'in yeni filmi 'Kurak Günler' ise festivalin Belirli Bir Bakış (Un certain regard) bölümünde gösterilecek.

Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında 75. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisi açıklandı. David Cronenberg, Hirokazu Kore-eda, Ruben Östlund, Park Chan-Wook, Kelly Reichardt ve Claire Denis gibi usta yönetmenler bu yıl yeni filmleriyle Altın Palmiye için yarışacak.

Baz Luhrmann'ın Elvis Presley biyografisi "Elvis" ve Tom Cruise'un başrolde olduğu pandemi nedeniyle vizyon tarihi iki kez ertelenen "Top Gun" devam filmi "Top Gun: Maverick" de yarışma dışı olarak festivalde gösterilecek.

Türkiye'den ise Emin Alper'in dördüncü uzun metraj filmi Kurak Günler, 75. Cannes Film Festivali’nin resmi bölümlerinden ‘Belirli Bir Bakış’a (‘Un Certain Regard’) seçildi.

Tepenin Ardı, Abluka ve Kız Kardeşler ile ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Alper’in yeni filmi Kurak Günler’de Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz rol alıyor.

Emin Alper

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri anlatıyor. 'Kurak Günler' Film, Cannes’daki dünya galasının ardından 2022’nin sonbahar aylarında Türkiye’de seyirciyle buluşacak.

'Elvis'

75. CANNES FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ

"Holy Spider”-Ali Abbasi

“Les Amandiers”-Valeria Bruni Tedeschi

“Crimes of the Future”-David Cronenberg

“The Stars at Noon”-Claire Denis

“Frere et Soeur”-Arnaud Desplechin

“Tori and Lokita”-Jean-Pierre and Luc Dardenne

“Close”-Lukas Dhont

“Armageddon Time”-James Gray

“Broker”-Hirokazu Kore-eda

“Nostalgia”-Mario Martone

“R.M.N.”-Cristian Mungiu

“Triangle of Sadness”-Ruben Ostlund

“Decisions to Leave”-Park Chan-Wook

“Showing Up”-Kelly Reichardt

“Leila’s Brothers”-Saeed Roustayi

“Boy from Heaven”-Tarik Saleh

“Tchaikovsky’s Wife”-Kirill Serebrennikov

“Hi-Han (Eo)”-Jerzy Skolimowski