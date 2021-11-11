MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU



Ünlü yıldız, Vogue Dergisi için yazdığı makalede hamile olduğunu açıklamıştı. Ratajkowski, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtmişti.



Emily Ratajkowski, makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlatmıştı.