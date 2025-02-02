'Emily in Paris' dizisiyle tanınan oyuncu Lily Collins ile yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını kucağına aldı. Çift, taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi oldu.

2021'de evlenen çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladı.

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35 yaşındaki Lily Collins ile 41 yaşındaki Charlie McDowell, "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" ifadesini kullandı.

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Lily Collins, rock tarihinin en büyük davulcularından ve şarkıcılarından biri olan Phil Collins'in kızı. McDowell ise oyuncu çift Mary Steenburgen ve Malcolm McDowell'in oğlu.

İkili ilk olarak 2019'da ilişkiye başladı. O yılın ağustos ayında oyuncu, 'Emily in Paris' dizisinin çekimleri sırasında McDowell ile Fransa'da çekilmiş bazı fotoğraflarını paylaştığında ilişkisini duyurmuş oldu.

Lily Collins, Eylül 2020'de Instagram hesabından nişanlandığını duyurdu.