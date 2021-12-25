"Sette birbirimizi tanımıyoruz"

HABERTURK.COM

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta ünlü oyuncu Emel Göksu'yu (76) ağırladı.

Unutulmaz dizi "Bizim Evin Halleri"nde sekiz sezon boyunca "Fincan Hala" rolüyle ekranlarda olan Göksu, dizinin bitmesinin kendisi için çok zor olduğunu söyledi. "Ekip gibi benim için de ayrılmak zordu ama ben biraz artık farklı işler yapmak istedim. O sırada 'Annem' dizisinden teklif geldi." dedi.

"ROLLER TOPLUMA MUTLAKA BİR ŞEYLER VERMELİ"

Bir oyuncunun canlandırdığı karakterlerin topluma ne gibi bir etkisi olduğu ya da bir canlandırdığı karakterin toplumu yönlendirmede ne gibi bir gücü olduğu sorusu üzerine Emel Göksu, şu yanıtı verdi:

Benim çok dikkat ettiğim bir konu bu. Roller, topluma mutlaka bir şeyler vermeli ve seyrettikten sonra dersler çıkarmalıyız. 'Annem' dizisinde gelinini koruyan bir kaynanayı canlandırıyordum. Bir gün bir seyirci bana, 'Size teşekkür ediyorum. Benim karım çok baskıcı, kötü bir kaynana. Hep sizi seyrettiriyorum. Hep sizi gösteriyorum ve 'Böyle ol' diyorum ve sonunda düzeldi' dedi. Bunlar çok önemli.

"İYİ ÖRNEK OLMAK GÜZEL"

Genellikle kendisine iyi kaynana, iyi kadın, örnek bir babaanne, anneanne gibi roller geldiğini belirten oyuncu, "Bir ara itiraz ettim. 'Değiştireyim artık, farklı bir şey oynayayım' dedim. Sonra herhalde duydular bu lafımı. Birdenbire o iyi kadın, oğlunu bile hapse attıran bir kadın haline geldi. Yorumları okuyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar. 'Bu nasıl anne?' diyorlar. 'Yok yok' dedim, vazgeçeyim bundan. İyilik güzel. İyi örnek olmak güzel." şeklinde konuştu.

"SETTE BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ"

Kızı Fadik Sevin Atasoy ile "Ah Be İstanbul" dizisinde birlikte rol alan Emel Göksu, sette birbirlerini tanımadıkları ifade etti. Göksu, "Sete girdiğimiz zaman birbirimizi tanımıyoruz. O kendi havasında, ben kendi havamdayım. Oraya girince, biz tamamız. İşimizi düşünüyoruz. Seyrederken tabii çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.