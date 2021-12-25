"Sette birbirimizi tanımıyoruz"

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta ünlü oyuncu Emel Göksu'yu (76) ağırladı.
Unutulmaz dizi "Bizim Evin Halleri"nde sekiz sezon boyunca "Fincan Hala" rolüyle ekranlarda olan Göksu, dizinin bitmesinin kendisi için çok zor olduğunu söyledi. "Ekip gibi benim için de ayrılmak zordu ama ben biraz artık farklı işler yapmak istedim. O sırada 'Annem' dizisinden teklif geldi." dedi.
"ROLLER TOPLUMA MUTLAKA BİR ŞEYLER VERMELİ"
Bir oyuncunun canlandırdığı karakterlerin topluma ne gibi bir etkisi olduğu ya da bir canlandırdığı karakterin toplumu yönlendirmede ne gibi bir gücü olduğu sorusu üzerine Emel Göksu, şu yanıtı verdi:
Benim çok dikkat ettiğim bir konu bu. Roller, topluma mutlaka bir şeyler vermeli ve seyrettikten sonra dersler çıkarmalıyız. 'Annem' dizisinde gelinini koruyan bir kaynanayı canlandırıyordum. Bir gün bir seyirci bana, 'Size teşekkür ediyorum. Benim karım çok baskıcı, kötü bir kaynana. Hep sizi seyrettiriyorum. Hep sizi gösteriyorum ve 'Böyle ol' diyorum ve sonunda düzeldi' dedi. Bunlar çok önemli.
"İYİ ÖRNEK OLMAK GÜZEL"
Genellikle kendisine iyi kaynana, iyi kadın, örnek bir babaanne, anneanne gibi roller geldiğini belirten oyuncu, "Bir ara itiraz ettim. 'Değiştireyim artık, farklı bir şey oynayayım' dedim. Sonra herhalde duydular bu lafımı. Birdenbire o iyi kadın, oğlunu bile hapse attıran bir kadın haline geldi. Yorumları okuyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar. 'Bu nasıl anne?' diyorlar. 'Yok yok' dedim, vazgeçeyim bundan. İyilik güzel. İyi örnek olmak güzel." şeklinde konuştu.
"SETTE BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ"
Kızı Fadik Sevin Atasoy ile "Ah Be İstanbul" dizisinde birlikte rol alan Emel Göksu, sette birbirlerini tanımadıkları ifade etti. Göksu, "Sete girdiğimiz zaman birbirimizi tanımıyoruz. O kendi havasında, ben kendi havamdayım. Oraya girince, biz tamamız. İşimizi düşünüyoruz. Seyrederken tabii çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!