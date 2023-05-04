Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, hayatındaki bu zorlu süreçten, "Karanlıkta gibiydim. Basketbolu bırakmayı düşündüm. Sadece eve gitmek ve her şeyi arkamda bırakmak istedim." sözleriyle bahseden Embiid, ödülü kazandığını öğrendiği anlarda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ödülü kazandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Embiid, oğluna hayatını kaybeden kardeşi Arthur'un adını verdiğini hatırlatarak "Burada olmamın asıl sebebi oğlum. Bir çocuğum olacağını öğrendiğimde harika bir rol model olmam gerektiğini düşündüm. Babasının yalnızca iyi değil, aynı zamanda çok sıkı çalışan ve istediği her şeyi başarabilen biri olduğunu göstermem gerekiyordu. Düşünce tarzım, işim ve hayatımla ilgili her şeyi değiştirdim. Çünkü artık harika bir baba olmak ve oğluma örnek oluşturmak istiyordum." ifadelerini kullandı.

BASKETBOLA GEÇ BAŞLADI

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 1994'te dünyaya gelen Embiid, çocukluk yıllarında basketbol yerine voleybol ve futbolu tercih etti.

Basketbola geç sayılabilecek şekilde 15 yaşında başlayan Embiid, kendisine NBA'in efsane isimlerinden Hakeem Olajuwon'u örnek aldı.

Embiid, bir basketbol kampında eski NBA oyuncusu Luc Mbah a Moute tarafından keşfedildi ve 16 yaşında bu sporu profesyonel olarak yapmak için ABD'ye yerleşti.

Basın toplantısında kariyerinin geldiği noktada Luc Mbah a Moute'ye minnet duyduğunu da kaydeden Embiid, "Luc, kariyerimin buralara gelmesinde büyük pay sahibi olan isimlerden biri. Onunla bu noktaya ulaşırken yaşadıklarımız ve başımızdan geçenlerle ilgili konuştuk. Tam anlamıyla harika hissediyorum. En önemlisi de özellikle Afrikalılar için rol model olabilmek adına başarılı olmayı çok istedim." ifadelerini kullandı.