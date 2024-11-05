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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip edilen enflasyon oranları TÜİK tarafından her açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi emekli zammı büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:57
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        • 1

          Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamları açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye olarak açıklanmıştı. Enflasyon farkı ile yeni emekli maaşının ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından belli olacak.

          Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

        • 5
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