Emekli zammı canlı yayında belli oluyor... Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrildi. Bu noktada, emekli zammı canlı yayın izle seçeneğiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, TÜİK'in enflasyon verileri ile SSK, Bağkur emeklileri için en düşük, en yüksek emekli maaş zammı netlik kazandı.

EMEKLİ ZAMMI 2022 CANLI YAYIN İZLE

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