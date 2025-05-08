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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2025 Mayıs hangi banka kaç TL nakit promosyon veriyor, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

        2025 emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?

        2025 Mayıs ayı itibarıyla, kamu ve özel bankalar emekli maaşını üç yıl süreyle kendilerine taşıyan vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarları, emeklilerin aldıkları maaş miktarına göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Mayıs ayına ait güncel emekli promosyon kampanyalarının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 07:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:38
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        • 1

          Emekliler için Mayıs ayı promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Verilecek promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, 2025 Mayıs ayına özel emekli promosyon fırsatlarına dair detaylar...

        • 2

          TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          0-10.000 TL'ye 5.000 TL,

          10.000-15.000 TL'ye 8.000 TL,

          15.000 TL ve 20.000 TL'ye 10.000 TL,

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        • 3

          ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          0-9.999 TL'ye 5.000 TL,

          10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL,

          15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL,

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon verilecek.

        • 4

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

          10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

          15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

          20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 5

          ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          0 TL - 9.999 TL'ye 6.250 TL,

          10.000 - 14.999 TL'ye10.000 TL

          15.000 - 19.999 TL'ye 12.500 TL

          20.000 TL ve üzeri 15.000 TL promosyon veriliyor.

        • 6

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          ​0 - 9.999 TL'ye ​5.000 TL​,

          ​​10.000 TL - 14.999 TL'ye 8.000 TL​,

          ​15.000 TL - 19.999 TL'ye 10.000 TL​,

          ​20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        • 7

          ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriliyor.

        • 8

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          10.000 TL - 14.999,99 TL'ye, 8.000 TL,

          15.000 TL - 19.999,99 TL'ye, 10.000 TL,

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

        • 9

          QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

          Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

          Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

          Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon veriliyor.

        • 10

          YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          0 - 9.999 TL'ye 6.250 TL,

          10.000 TL'ye, 14.999 TL,

          15.000 TL 'ye 19.999 TL,

          20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.

        • 11

          ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan vatandaşlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 12

          İŞBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          0 TL - 9.999 TL'ye, 6.250 TL

          10.000 - 14.999 TL'ye, 10.000 TL

          15.000 - 19.999 TL'ye, 12.500 TL

          20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.

        • 13

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;

          0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

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