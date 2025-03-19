Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİ | Mart 2025 En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri, emekli banka promosyonu ne kadar oldu?

        Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonu veren bankalar listesi

        Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere sundukları promosyon kampanyalarını güncelledi. SSK ve Bağkur maaşlarına yapılan zam sonrası, bankaların promosyon tutarları artış gösterdi. Emekliler, maaşlarını en uygun teklifleri sunan bankalara taşımak için araştırmalarına hız verdi. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası emekli promosyonu ödemelerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli promosyonu ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından gündeme geldi. Maaşlarını taşımak isteyen emekliler, en yüksek teklifi veren bankaları araştırırken, promosyon tutarları artış gösteriyor. Maaş zammıyla birlikte promosyon kampanyalarını güncelleyen bankaları haberimizde derledik. İşte 2025 Mart en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar ve ödeme tutarları...

        • 2

          TEB

          Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

        • 3

          YAPI KREDİ

          Yapı Kredi emekli maaş promosyonu olarak SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.

          Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

          0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.

          10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.

          NOT: Ek ödül taahhütnameleri sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte koşulların yerine getirilmesi durumunda ilave olarak ödeniyor.

        • 4

          İŞ BANKASI

          İş Bankası’nda emekli maaşı; 0 – 9.999 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 7.000 TL'ye çıkabiliyor.

          -10.000 – 14.999 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 10.000 TL'ye çıkabiliyor.

          -15.000 – 19.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 12.000 TL'ye çıkabiliyor.

          -20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 14.000 TL'ye çıkabiliyor.

          Ek fırsatlar:

          -Arkadaşına Öner Emekli Maaş Taşıma Kampanyası: 1.000 TL MaxiPuan

          -Arkadaşına Öner Yeni Müşteri Kampanyası: 500 TL MaxiPuan

          -Fatura Talimatı Kampanyası: 500 TL MaxiPuan

        • 5

          ŞEKERBANK

          -0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

          -10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

          -15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

          -20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

        • 6

          ING

          SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

          Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

        • 7

          VAKIFBANK

          Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

        • 8

          GARANTİ BANKASI

          Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!

        • 9

          DENİZBANK

          Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

          Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

          Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

          Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize;

          0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 10

          *Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?
        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?
        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Habertürk Anasayfa