Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonu veren bankalar listesi
Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere sundukları promosyon kampanyalarını güncelledi. SSK ve Bağkur maaşlarına yapılan zam sonrası, bankaların promosyon tutarları artış gösterdi. Emekliler, maaşlarını en uygun teklifleri sunan bankalara taşımak için araştırmalarına hız verdi. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası emekli promosyonu ödemelerine ilişkin detaylar...
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Emekli promosyonu ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından gündeme geldi. Maaşlarını taşımak isteyen emekliler, en yüksek teklifi veren bankaları araştırırken, promosyon tutarları artış gösteriyor. Maaş zammıyla birlikte promosyon kampanyalarını güncelleyen bankaları haberimizde derledik. İşte 2025 Mart en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar ve ödeme tutarları...
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TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
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YAPI KREDİ
Yapı Kredi emekli maaş promosyonu olarak SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.
Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.
NOT: Ek ödül taahhütnameleri sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte koşulların yerine getirilmesi durumunda ilave olarak ödeniyor.
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İŞ BANKASI
İş Bankası’nda emekli maaşı; 0 – 9.999 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 7.000 TL'ye çıkabiliyor.
-10.000 – 14.999 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 10.000 TL'ye çıkabiliyor.
-15.000 – 19.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 12.000 TL'ye çıkabiliyor.
-20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 14.000 TL'ye çıkabiliyor.
Ek fırsatlar:
-Arkadaşına Öner Emekli Maaş Taşıma Kampanyası: 1.000 TL MaxiPuan
-Arkadaşına Öner Yeni Müşteri Kampanyası: 500 TL MaxiPuan
-Fatura Talimatı Kampanyası: 500 TL MaxiPuan
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ŞEKERBANK
-0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
-10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
-15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
-20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
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ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
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VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
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GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
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DENİZBANK
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
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*Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.