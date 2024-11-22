Emekli promosyon kampanyası kasım ayında da devam ediyor. Yoğun talep gören promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Emekli promosyonu için yarışa giren bankalar rakamları açıkladı. Peki Emekli promosyon kampanyaları nasıl? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?