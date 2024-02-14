Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi
Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk 76 yaşında hayatını kaybetti
Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.
Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.