Temmuz emekli zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Bu kapsamda; Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Emekli maaşı hesaplama ekranı SGK 4A, 4B, 4C emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2023 emekli maaşı hesaplama sayfası...
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Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-kur maaş zammı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TÜİK tarafından açıklanan veriler ve 6 aylık enflasyon farkına emekli maaş zammında oran kesinleşti. İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!
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EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.
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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.
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4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
‘Sorgula’ butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4B EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
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4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
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