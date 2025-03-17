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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli ikramiyesi bu hafta TBMM'de! Ödeme tarihleri ne zaman olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli ikramiyesi bu hafta TBMM'de! Ödeme tarihleri ne zaman olacak?

        TBMM Genel Kurulu bu hafta emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini görüşecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:29
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        Emekli ikramiyesi bu hafta TBMM'de
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        Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

        Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltilecek.

        Teklifin Genel Kurul'dan geçmesi durumunda ikramiye ödemelerinin 24 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

        İDARİ PARA CEZALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

        Öte yandan Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

        Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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