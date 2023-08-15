Emekli büyükelçiye evlat şoku! Evindeki tablo sahtesiyle değiştirildi
İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İlçede emekli bir büyükelçinin kızı, babasının evindeki bir tabloyu sahtesiyle değiştirdi. Tablonun satılmaya çalışıldığının ortaya çıkması üzerine emniyet güçleri şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen P.Ç. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI
Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.
Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Fotoğraflar: İHA