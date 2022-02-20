'Elvis'ten ilk fragman

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1950'li yılların ikinci yarısından itibaren başta ABD olmak üzere dünyanın en büyük müzik ikonlarından biri olan ve Rock'n Roll'un Kralı' olarak tanımlanan Elvis Presley'nin hayat hikâyesi 'Elvis' adıyla beyazperdeye yansıtılacak.

Baz Luhrmann'ın yönettiği filmde Elvis Presley'i Austin Butler, menajer Colonel Tom Parker'ı ise Tom Hanks canlandırdı. 'Elvis', gösterime 24 Haziran 2022'de girecek.