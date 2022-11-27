Musk tarafını seçti: 2024 seçimlerinde kimi destekleyecek?

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Dünyanın en zengin insanı ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2024 seçimlerinde Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyeceğini açıkladı. DeSantis, ara seçimlerde Demokrat rakibi Charlie Crist'i yenerek, ikinci kez Florida Valisi seçildi. Cumhuriyetçi Parti içinde yükselen DeSantis, ayrıca başkanlık için aday yarışında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da rakibi olacak.

Ron DeSantis Musk, 2024 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2024 başkanlığı için tercihim mantıklı ve merkezci biri. Biden yönetimi için de böyle olacağını ummuştum, ancak hayal kırıklığına uğradım." dedi. Twitter hesabından bir kullanıcının, DeSantis'i destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Musk, "Evet" yanıtını verdi.

Musk, "Hatırlatmak gerekirse, Obama-Biden başkanlığında önemli bir destekçisiydim, ve (isteksizce) Trump'ın karşısında Biden'a oy verdim" ifadelerini kullandı.

Musk, daha önceleri de 2024 seçimlerinde Florida Valisi DeSantis'i destekleyeceğinin mesajlarını vermişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.