Elon Musk'tan, Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü göndermeleri

REKLAM advertisement1

Tüm dünya bir süredir Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in sosyal medya üzerindeki atışmaları ile çalkalanıyor. Önde gelen sosyal medya devi şirketlerinin sahibi milyarderler yalnızca işleri ile değil söylemleri ile de rekabet halindeler.

Bir süre önce Musk'ın 'Kafes Dövüşü' davetine cevaben 'Bana konum gönder' ifadelerini paylaşan Mark Zuckerberg'in daha sonrasında 'Musk bu konuda ciddi değildi, artık yolumuza bakalım' diyerek konuyu kapatma çabasına Twitter CEO'sundan dalga geçen yanıtlar gelmişti. Musk, Mark Zuckerberg'in bir korkak olduğunu ima ederek, "Zuck bir tavuk" paylaşımını yapmıştı.

Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk Haberi Görüntüle

SOSYAL MEDYADAN SATAŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Twitter, Tesla, Space X gibi sektörünün önde gelen kuruluşlarının sahibi Meta'nın sahibine sosyal medya üzerinden yaptığı 'sataşma'larla gündemde kalmaya devam ediyor. Elon Musk, kafes dövüşünü gerçekten yapmak istediğine dair paylaşımlar yaparak Mark Zuckerberg'e yeni göndermelerde bulundu. Haziran ayında paylaşılan bir haberi Twitter gönderisine etiketleyen Musk,

"Dövüş Özeti:

X'e Zuck ile savaşmak hakkında şaka yaptım

Zuck daha sonra "BANA KONUM GÖNDER" dedi

Nezaketle, İtalya Kolezyum'u teklif ettim

Zuck reddetti

Evini "güvenli alan" olarak önerdim

Trajik bir şekilde, 'ahem' "seyahat ediyordu"

Dövüşeceği bir yer var mı?"

Paylaşımını yaptı.

REKLAM

Fight Recap:



I joked on X about fighting Zuck



Zuck then said “SEND ME LOCATION”



Italy graciously offered a Colosseum



Zuck declined



I suggested his home as “safe space”



Tragically, he was ahem “traveling”



Is there anywhere he will fight?



https://t.co/gpcRLW49fv — Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2023

SEVMEDİĞİ SİTELERİN LİNKLERİNE GECİKTİRME

Bütün bunların yanı sıra, Yeni adı X.com olan sosyal medya platformu Twitter'da şirketin sahibi Elon Musk'ın "sevmediği" internet sitelerinin linklerinin gecikmeli açıldığı da iddia edildi. The Guardian'ın aktardığına göre yavaşlatıldığı düşünülen linklerin arasında Musk'ı eleştiren haber siteleri ve rakip sosyal medya platformları bulunuyor. The Washington Post da Twitter üzerinden tıklandığında New York Times, Reuters, Instagram ve Blue Sky'ın linklerinin 5 saniye gecikmeli açıldığını tespit etti ve bu uygulama "throttling" adı verildiğini bildirdi.