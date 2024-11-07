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        Haberler Dünya Elon Musk'tan eleştiri: Geleneksel medya size yalan söyledi | Dış Haberler

        Elon Musk'tan eleştiri: Geleneksel medya size yalan söyledi

        ABD'de Başkanlık Seçimi'nden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Trump'ın anketleri yanıltarak kolay bir zafer etmesinin ardından ABD ulusal medyasını eleştirdi. Musk, "Seçim sonuçlarına şaşıran herkes bilgileri nereden aldığını gözden geçirmeli. Size yalan söylediler" paylaşımını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:05
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        Musk: Geleneksel medya size yalan söyledi
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        ABD Başkanlık Seçimleri, anketlerin ve New York Times, CNN gibi birçok yayın organının tahmin ettiğinden çok daha farklı bir şekilde, Cumhuriyetçi aday Trump'ın kolay ve kesin zaferiyle sonuçlandı.

        Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, geleneksel medyaya eleştirilerde bulunan bir paylaşım yaptı.

        Seçim sonuçlarına şaşıranların kendilerine yalan söyleyen kaynakları takip ettiklerini söyleyen Musk, şu paylaşımı yaptı:

        "İster Amerika'da ister başka ülkelerde olsun, bu sonucu şok edici bulan herkes, bilgilerini nereden aldıklarını bir kez daha gözden geçirmeli.

        Bu eğilim aylardır X'te açıkça görülüyordu, ancak geleneksel ana akım medyanın neredeyse tamamı tamamen yanlış bir gerçeği öne sürdü.

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        Sana yalan söylediler."

        "Haber halktan gelmelidir. Hem olay yerinde olanlardan, hem de konunun uzmanı olanlardan!"

        "Bu seçimin gerçekliği X'te açıkça görüldü, geleneksel medyanın çoğu kamuoyuna durmaksızın yalan söyledi.

        Artık siz medyasınız.

        Lütfen X hakkındaki düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi yazın, yanlış olanları düzeltin ve dünyada en azından gerçeği bulabileceğiniz bir yerimiz olsun."

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