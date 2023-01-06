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Elon Musk'tan ABD Temsilciler Meclisi Başkan adayı McCharty'ye destek

ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimlerini kazanan aday, geride kalan turlarda hala belirlenemezken SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, en güçlü aday olarak öne çıkan Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCharty'ye desteğini açıkladı

Giriş: 06.01.2023 - 05:14 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk'tan ABD Temsilciler Meclisi Başkan adayı McCharty'ye destek
Elon Musk'tan McCharty'ye destek
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SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, devam eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCharty'ye destek verdi.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanlığında tarafını net bir şekilde ortaya koyarak, "Kevin McCarthy Sözcü olmalı." diye yazdı.

"MCCARTHY DEĞİLSE, CİDDEN KİM?"

AA'nın haberine göre; Elon Musk, bir başka paylaşımında ise "McCarthy değilse, cidden kim?" diye sordu. Musk, gün içinde bir de anket düzenleyerek siyasi konulara girip girmemesi gerektiği konusunu takipçilerin değerlendirmesine açtı.

Saatler içinde 595 binden fazla katılım gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 57,2'si Twitter'ın sahibinin siyaset yapması konusunda oy kullanarak "Elon Musk ayaklarına sıkmaya devam etmeli" ifadesinin bulunduğu kutucuğu işaretlerken, yüze 42,8 "Elon Musk siyasetten uzak durmalı" şıkkını tercih etti.

Musk ayrıca, yaklaşık bir saat önce, "Artık iki ayağıma da sıktığım için daha fazla politik yorum yapmayacağım." ifadesinin yer aldığı 8 Nisan 2013 tarihli tweetini paylaşarak, "Bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. Belki de kurşun geçirmez ayakkabılar almalıyım." notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE SİYASİ TARAFINI BELLİ ETMİŞTİ

Elon Musk Kasım ayında Florida Valisi Ron DeSantis'in Cumhuriyetçi Parti'den aday olması durumunda destek verip vermeyeceği sorusunu "Evet." diye cevaplamıştı.

Musk, ABD'deki 8 Kasım ara seçilerinden bir gün önce de seçmenleri Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırmıştı.

Twitter CEO'sunun Ağustos 2022'de Wyoming'de McCharty'nin ev sahipliği yaptığı bir bağış toplama etkinliğine katıldığı ve Cumhuriyetçi çoğunluk lideriyle sohbet ettiği biliniyor.

McCharty de Kasım ayında, Beyaz Saray'ı politik görüşleri nedeniyle Elon Musk'ı hedef almakla suçlayarak, "Hükümet ifade özgürlüğü isteyen birinin peşine mi düşecek?" ifadesini kullanmıştı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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