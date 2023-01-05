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8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresi'nin 2 yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi krizi yaşamaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisinde yapılan yedi tur oylamada da üyeler Meclis Başkanı'nı seçemedi.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, yedinci turda 201 oyda kaldı. Diğer Cumhuriyetçi aday Donalds ise 19 oy aldı. 19 oy sebebiyle McCarthy yeter çoğunluğu elde edemedi.

Yedi oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

Fotoğraf: AP