Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna, ABD'yi terk edeceğini duyurdu

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'a büyük destek veren Elon Musk'ın trans kızı Vivian Jenna Wilson, Trump'ın zaferinin ardından ABD'yi terk etme kararı aldığını duyurdu.

Vivian Jenna Wilson, yaptığı paylaşımda; "Bunu bir süredir düşünüyordum mama dün kararımı verdim. Geleceğimi ABD'de görmüyorum. Sadece 4 yıl görevde kalsa bile, bir anda trans karşıtı düzenlemeler gerçekleşmeyecek de olsa, buna oy veren insanlar yakın zamanda bir yere gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.