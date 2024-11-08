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        Haberler Magazin Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna, ABD'yi terk edeceğini duyurdu - Magazin haberleri

        Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna, ABD'yi terk edeceğini duyurdu

        Elon Musk'ın 20 yaşındaki trans kızı Vivian Jenna, seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının ardından ABD'yi terk edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 22:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:21
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        ABD'yi terk edecek
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        ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'a büyük destek veren Elon Musk'ın trans kızı Vivian Jenna Wilson, Trump'ın zaferinin ardından ABD'yi terk etme kararı aldığını duyurdu.

        Vivian Jenna Wilson, ABD'yi terk etme kararını sosyal medya platformu Threads üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Vivian Jenna Wilson, yaptığı paylaşımda; "Bunu bir süredir düşünüyordum mama dün kararımı verdim. Geleceğimi ABD'de görmüyorum. Sadece 4 yıl görevde kalsa bile, bir anda trans karşıtı düzenlemeler gerçekleşmeyecek de olsa, buna oy veren insanlar yakın zamanda bir yere gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.

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        2022'de cinsiyet değiştirme sürecine giren Vivian Jenna Wilson, babası Elon Musk tarafından evlatlıktan reddedilmişti. Trans karşıtı olan Musk, çocuğunun kadın olma sürecini "ölü" olarak nitelendirerek, ona maddi destek sağlamadığını açıklamıştı.

        Ayrıca Elon Musk, transseksüel kızı hakkında, "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" demişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Elon Musk
        #Vivian Jenna
        #Donald Trump

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